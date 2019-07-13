بعد مرور 10 أيام على واقعة العثور على جثة بائع مقتول داخل شقته بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، توصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، في محافظة القليوبية.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن نجل المجني عليه اشتبه في قتل والده بعد إنهاء إجراءات دفنه بمقابر العائلة بمنطقة الدراسة بالقاهرة، وذلك بعدما أخبره صاحب مطعم أن شاب يعمل لديه اختفى لمدة ساعة في وقت معاصر لوفاة والده وعند عودته كان في وجهه آثار خدوش وأيضا في رقبته وأن الشاب كان بينه وبين والده معاملة مالية واقترض الشاب مبلغ 10 آلاف جنيه من والده، وكان هناك مشادة كلامية قبل الوفاة، لتهرب الشاب من رد المبلغ.

وهو ما جعل الشاب "مصطفى. ك" 30 سنة يشك فى الأمر ويشتبه في الوفاة بأنها ليست طبيعة وأن والده قتل، ما دفعه إلى الذهاب لقسم شرطة بولاق الدكرور مكان الواقعة، وأبلغ المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث، بتفاصيل الواقعة ورواية صاحب المحل.

وعلى الفور، تم إخطار اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، الذي أمر بتشكيل فريق بحث وتحر تحت قيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، والعقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث الغرب، والمقدم محمد الجوهري رئيس المباحث، وبدأت القوات في فحص كاميرات المراقبة القريبة من مسرح الجريمة، ومناقشة العاملين بالمطعم، وتتبع خط سير الشاب المشتبه فيه، وبعد مرور 10 أيام على الواقعة، توصلت القوات إلى صحة ارتكاب الشاب المشتبه في إلى قتل المجني عليه "كمال" 75 سنة، بسبب خلافات مالية بينهما، وذلك بعد أن توصلت إلى مشاهدات للمشتبه فيه عقب خروجه من محل إقامة المجني عليه في وقت معاصر للجريمة، أيضا الإصابات التي كانت في وجه ورقبة الشاب عقب خروجه من شقة الضحية، تشير إلى أنه تشاجر مع المجنى عليه وقتله.

وتم استئذان النيابة العامة وانطلقت مأمورية، من مباحث الجيزة، بالتنسيق مع مباحث القليوبية، والقت القبض على الشاب المشتبه فيه وتبين انه يدعى "عيد" 45 سنة واعترف بارتكاب الواقعة، وقرر باقتراضه مبلغ 10 آلاف جنيه من المجني عليه "والد المبلغ" لإقامة مطعم إلا أنه أنفق المبلغ المالي ولدى مطالبة المجني عليه برد المبلغ عقد العزم على قتله وفي سبيل ذلك توجه للشقة سكن المجني عليه وعقب دخوله قام بدفعه أرضاً وخنقه بحبل فأودى بحياته وهرب، ما جاء على لسان المتهم، سجلته القوات في محضر الشرطة.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت استخراج جثة المجني عليه، لعرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ولاتزال التحقيقات مستمرة.