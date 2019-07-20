صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية، رواية "طعم النوم" للكاتب طارق إمام، لتُضاف إلى خمس رواياتٍ سابقة في رصيده؛ "شريعة القطّة" 2003، و"هدوء القتلة" 2007، و"الأرملة تكتب الخطابات سرًّا" 2009، و"الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس" 2012، و"ضريح أبي" 2013.

وتحكي الرواية قصّة فتاة تعيش في منزلٍ يُدعى "منزل الجميلات النائمات"، تُقرّر ألّا تكون موضوعًا روائيًا لأحد العجائز، وإنّما أن تكون هي الكاتبة هذه المرّة، وأن يكون العجوز النائم في المنزل موضوعًا لروايتها، حسب بيان أصدرته دار المصرية اللبنانية اليوم.

وتتقاطع رواية طارق إمام مع روايَتي "الجميلات النائمات" لياسوناري كاواباتا، و"ذاكرة جانياتي الحزينات" لجابرييل جارسيا ماركيز، وتختلف عنهما بأنّها تنطلق من وجهة نظرٍ عكسية، إذ إنّ الفتاة النائمة هنا هي الراوية.

يُذكر أنّ طارق إمام روائي مصري من مواليد 1977، أصدر عشرة كتب بين روايات ومجموعات قصصية، من أبرزها "هدوء القتلة"، "الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس"، "مدينة الحوائط اللانهائية"، تُرجمت أعماله إلى عدّة لغات، وحازت على العديد من الجوائز المحلّية والعربية.