رفعت مديرية أمن البحر الأحمر، حالة الاستنفار الأمني استعدادا لمباراة الجونة والزمالك، المقرر أن تقام على ستاد الجونة في الثامنة من مساء غد الأحد بمدينة الغردقة، ضمن جدول بطولة الدوري العام.

ووضعت مديرية أمن البحر الأحمر خطة أمنية محكمة لتأمين مباراة الزمالك والجونة المحدد لها غداً، ضمن مباريات الدوري الممتاز والمؤجلة من الأسبوع الـ33.

وعقد اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، اجتماعا موسعا مع قيادات المديرية وأعطى تعليماته خلال الاجتماع لإدارات البحث الجنائي والنجدة والأمن المركزي، بخروج المباراة بشكل يليق بمكانة محافظه البحر الأحمر وتيسيرا على الجماهير من الفريقين.

وفي السياق ذاته، وجه مدير أمن البحر الأحمر شرطة المرافق بإزالة جميع الإشغالات من أمام ستاد الجونة، كما يعمل مسؤولو البحث الجنائي على فحص المترددين على محيط الاستاد.

كما وفرت إدارة الحماية المدينة، عددا من البوابات الإلكترونية لتفتيش الجماهير لحظة دخولهم الاستاد، وكثف قطاع الأمن المركزي عدد أفراده للتدخل السريع في حالات الطوارئ.

في السياق ذاته، أكد بدوي سعيد مدير مرفق الإسعاف البحرالأحمر، جاهزيته لاستقبال الحدث، حيث قام بتوفير 4 سيارات إسعاف مجهزة تحسبا لوقوع أي إصابات بين الجماهير أو اللاعبين

الجدير بالذكر وصلت بعثة نادي الزمالك مساء أمس مطار الغردقه الدولي لملاقاه فريق الجونة غدا في تمام الساعة الثامنه مساء في الأسبوع ٣٣ من مباريات الدوري الممتاز.