ضبط 58 قضية تموينية في حملة مكبرة للرقابة على الأسواق بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط 58 قضية تموينية في حملة مكبرة للرقابة على الأسواق وإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين والحد من انتشار الباعة الجائلين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

كان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بشن حملات تموينية مكبرة على كافة الأسواق والمحلات التجارية والأكشاك لردع المخالفين ومواجهه الخارجين على القانون.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 32 قضية لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين في تصنيع وتناول الأغذية و8 قضية لعدم إعلان عن الأسعار وقضية إنتاج خبز مخالف للمواصفات وقضية غلق المخبز في مواعيد العمل الرسمية وبلغ إجمالي القضايا 58 قضية.

وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.