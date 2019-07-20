تقدمت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن شكوى المعلمين من فرض رسوم عليهم عند الترقي.

وقالت النائبة، في بيان اليوم، إن هناك شكاوى عديدة من المعلمين الذين يجرى ترقيتهم حاليًا، من تحصيل الأكاديمية المهنية للمعلمين لمبلغ 65 جنيها، عند دخولهم امتحان الترقي الخاص بهم.

وأضافت أنه عند طلب المعلمين لإيصال يثبت تحصيلهم لهذا المبلغ، تخبرهم الأكاديمية بعدم إيصالات لهذا المبلغ، وأنه ستظهر لهم شهادة بعد 3 أيام على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين باجتيازهم الاختبار، ليجرى ترقيتهم، "بخلاف مشقة السفر للاختبار في فروع الأكاديمية المختلفة بالمحافظات، إلا أنه يتم تحصيل رسوم دون إيصالات بها، بما يستوجب توضيح من الوزارة لأسباب إصدار هذه الرسوم وآلية صرف أموالها".

وأكدت حسونة، أن الوزارة تقوم حاليًا بامتحان 80 ألف معلم وهم مستحقوا الترقية والذين مضي على آخر ترقية لهم 5 سنوات على الكادر، وحصيلة الرسوم من الـ80 ألف معلم تمثل نحو 5 ملايين جنيه، بما يستوجب توضيح الوزارة لآلية صرف هذه الأموال خصوصًا أنه لا توجد أي إيصالات لها.