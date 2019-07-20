أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين تنظيم حفل تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين في مراحل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، تحفيزا لأبناء الصحفيين على مواصلة بذل الجهد والتفوق، وتوطيد الأواصر الاجتماعية، بحسب بيان للجنة اليوم.

وتبدأ اللجنة تلقي بيانات الطلاب ومراحلهم التعليمية والدرجات أو التقديرات الحاصلين عليها هذا العام، على رقم الواتس "01288888720" أو الإيميل shc.journalists@gmail.com، وكذلك عبر رسائل "ماسنجر" للصفحة الإلكترونية للجنة على "فيس بوك" لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية للصحفيين، على أن يجرى موافاة اللجنة بالبيانات في غضون 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، حتى يتسنى إنهاء الإجراءات وإبلاغ الصحفيين بالتفاصيل وموعد الحفل.