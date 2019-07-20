في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة، برفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من وزراء الحكومة، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمشير محمد حسين طنطاوي.

واستعرض الطلاب، ضمن الحفل، عددا من التمرينات المتبعة لديهم، فضلا عن التطور الذي شهدته الأكاديمية، من بينها التخصصات الوظيفية الحديثة في الدراسة، والتي تضمنت عروض محاكاة ومقاطع فيديو بشأنها، منها تخصصات بشأن "الأمن العام، والأمن المركزي، والمرور، والحماية المدنية، ومسرح الجريمة".

وأضيفت تلك التخصصات وفقا للمعايير المتبعة، فضلا عن الاستعانة بالخبراء المتخصصين في كل المجالات، بجانب إنشائها للعديد من الميادين التدريبية.

نور الدين: سيدرس الطلاب تخصصاتهم في الخدمة بالأكاديمية في العامين الثالث والرابع

اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، أكد أن تلك التخصصات الحديثة بالأكاديمية تعتبر خطوة متميزة ومهمة في الشرطة، حيث كان الضباط يدرسون تلك المجالات من خلال دورات مكثفة لاحقة لمدة تصل إلى 3 أشهر، بعد التحاقه بالخدمة، ما كان يتسبب في تعطله عن أداء مهامه بتلك الفترة.

وأضاف نور الدين، لـ"الوطن"، أن تلك التخصصات ستتاح للطلاب في العام الثالث بالأكاديمية ليدرسها على مدار عامين، ما يجعلها أعمق وأفضل من أجل الضباط، وهو ما يتيح مجالات تدريبية واسعة، ويكسب الطلاب خبرة أكثر قوة.

البسيوني: ستجعل الأكاديمية على غرار كلية الطب.. وسيكون الضباط أكثر معرفة بتخصصاتهم

شاركه بالرأي نفسه، اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، بتأكيده أن تلك خطوة متميزة وجيدة للضباط؛ لتكون أكاديمية الشرطة على غرار كليات الطب والهندسة، ليدرسهم بتعمق أكثر.

وأوضح البسيوني أنه مسبقا كان يدرس الطالب بنظام التعليم العام، لمواد القانون والشرطة على مدار الأعوام الأربعة، وبذلك التخصص سيزيد من الخبرة لديهم قبل انتقالهم لأداء الخدمة والالتحاق بالأقسام، فضلا عن كونها تتيح للطالب الدراسة وفقا لميوله واتجاهاته، ما يجعله يتأقلم في تخصص معين بكل أساسياته وفنياته.