غاب جسد الشهيد العميد عاطف فتحي الإسلامبولي مفتش مباحث جنوب الجيزة وحضرت سيرته بكلمات نجليه، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تحدث نجله الملازم تحت الاختبار علاء، ليؤكد أنه صمم على الالتحاق بكلية الشرطة لاستكمال مسيرة والده، وعبرت كذلك ابنته "دينا" الطالبة بكلية الحقوق عن سعادتها لرؤيتها تخرج شقيقها خلال كلمتها أمام السيسي.

في 1 أبريل 2015 استشهد العميد عاطف فتحي حافظ محمد الاسلامبولي، حال ضبطه مجموعة من الجناة حاولوا السطو على سيارة نقل أموال بالطريق الدولي "الصف - أطفيح"، فأطلقوا الأعيرة النارية عليه، ما أدى إلى استشهاده.

وفي يناير 2016، سلَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوسمة الجمهورية لأسر 40 من شهداء الشرطة، بمنحهم أوسمة مختلفة، بين وسام الجمهورية ووسام الاستحقاق على 5 طبقات، وكرَّم السيسي العميد عاطف الإسلامبولي، وحصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية.

وقبل ذلك الوسام كان قد صدر قرار ترقية اسم الشهيد العقيد عاطف فتحي حافظ محمد الإسلامبولي "استثنائيا" إلى رتبة عميد، كما أطلق اسمه على مدرسة البدرشين الإعدادية بنين التابعة لإدارة البدرشين التعليمية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من وزراء الحكومة، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمشير محمد حسين طنطاوي.