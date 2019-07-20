طالبت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، المواطنين المصريين بضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بمنطقة "شنجن"، والتأكد من أن منفذ الدخول للاتحاد الأوروبي هو ذات الدولة التي أصدرت التأشيرة من خلال سفارتها في القاهرة.

وحذرت وزارة الخارجية من الإخلال بقواعد دخول منطقة الشنجن، وهو الأمر الذي سيترتب عليه توقيف المواطنين المخالفين لهذه القواعد بمطار الوصول، وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة، وإعادتهم إلى البلد التي قدموا منها مرة أخرى.

يأتي ذلك في ضوء متابعة القطاع القنصلي بوزارة الخارجية لحالات توقيف بعض المواطنين بمطارات أوروبية، ورفض تأشيرات الشنجن، التي حصلوا عليها من سفارات دول أوروبية ليست هي المقصد الأساسي لهم، بعد إيهامهم بإمكانية الحصول على تأشيرة شنجن من خلال أي سفارة أوروبية دون التقيد بالحصول عليها من سفارة الدولة التي يرغبون بالسفر إليها.