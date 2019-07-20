كرّم وزير الشؤون الثقافية التونسية محمد زين العابدين، الفنانة لطيفة، وذلك بعد إحياءها حفل غنائي، مساء أمس، على هامش مهرجان قرطاج الدولي.

وكانت لطيفة، أحيت حفلًا ضمن فاعليات مهرجان قرطاج الدولي بتونس، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين التوانسة، أبرزهم وزير الثقافة وأحد ممثلي الرئاسة، وذلك بعد غيابها عن إقامة حفلات في تونس لعدة سنوات.

وقدمت لطيفة خلال الحفلة عددًا من أغانيها القديمة والجديدة، إضافة إلى رقص استعراضي مع فرقة استعراضية بقيادة الراقص الشهير رشدي بن جاسم، إلى جانب تقديم موهبة غنائية جديدة هو شاب اسمه أحمد الرباعي.