شدد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق التام بين هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم ومجالس المدن، وكل الجهات المعنية للانتهاء من أعمال الصيانة التي يجرى تنفيذها بالمدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع اللواء عبدالقادر النوري، سكرتير عام المحافظة، لمناقشة خطة الصيانة التي يجري تنفيذها، والمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة بداية العام الدراسي- وفقًا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وأكد سعد، سرعة توصيل المرافق للمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، مطالبًا المسؤولين بضرورة إنهاء مشكلة توصيل الكهرباء لمدرسة البرنسيسة التابعة لإدارة طامية التعليمية ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، مشددًا على ضرورة استيفاء هيئة الأبنية التعليمية، لكل إجراءات الترخيص قبل البدء في إنشاء المدارس.

واستعرض القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، خلال الاجتماع، خطة الصيانة، والموقف التنفيذي للمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة، كما استعرض مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، تقريراً بالمدارس التي تم تسليمها خلال العام الدراسي الماضي والمدارس الجديدة للعام الدراسي 2019/2020م، والخطة المستقبلية للمدارس التي تنفذها الهيئة.

كما أكد محافظ الفيوم، ضرورة التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بالمدارس والمنشآت العامة تماشياً مع توجهات الدولة نحو توسيع مجالات استخدامها بوصفها طاقة نظيفة، ومنخفضة التكاليف، كما شدد محافظ الفيوم، على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، من خلال الاهتمام بالإنارة والتهوية والنظافة العامة داخل وخارج المدارس، وضرورة توفير إجراءات الأمن والسلامة المهنية بالمدارس حرصًا على سلامة الطلاب.

حضر الاجتماع، كلا من محمد محمد، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم الفيوم، والمهندس طارق مسعد، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، وذلك لمناقشة خطة الصيانة التي يجري تنفيذها، والمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد 2019 /2020م.