هنأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنجاح المبهر للدولة المصرية بجميع مؤسساتها وأجهزتها في التنظيم الواثق والراقي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأكد المجلس، في بيان، اليوم، أنه رغم ضيق الوقت، فقد ألزمت مصر نفسها وتعهدت بتنظيم البطولة، وقد صدقت الدولة ما تعهدت به، ونجحت في تنظيم البطولة على مستوى عالمي يليق بها.

وأضاف البيان: "كان حفل الافتتاح مبهرا، يعكس إفريقيا بجميع تنوعاتها السكانية والجغرافية، ولم يقل حفل الختام إبهارا عن الافتتاح، كما أن سهولة دخول وخروج الجماهير من الملاعب وحفظ الأمن والأمان في المدرجات، وفي أوساط اللاعبين، كان أمرا ملحوظا وواضحا للجميع، لا شك أنه كانت وراءه جهود عظيمة هي محل تقدير واحترام".

وأشار مجلس النواب في بيانه إلى أن النظام المتبع في إصدار تذاكر البطولة، وحسن استقبال الجماهير الإفريقية من جميع البلدان، ووداعهم، وتوفير جميع التسهيلات لهم، عَكَسَ الوجه الحقيقي لمصر وحضارتها.

وأكد البيان أن نجاح البطولة وتنظيمها، كان محل تعليق العديد من الأطراف المحلية والدولية، ولم يكن ليتم على هذا الوجه الراقي، لولا رعايتكم ومتابعتكم الحثيثة لها، ونحن وإن كنا نتمتع بالروح الرياضية، إلا أن مصر ربحت بلا أدنى شك احترام أصدقائها في إفريقيا والعالم بهذا التنظيم اللائق.