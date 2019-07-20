وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، يرافقها السيد الدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة لشؤون التطوير المؤسسي، إلى مدينة تورنتو عاصمة مقاطعة أونتاريو في كندا، لحضور فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية هناك.

يأتي ذلك في إطار نجاح الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي؛ لتعريف العالم بتاريخ مصر العريق الممتد، وإعلان برلمان أونتاريو في كندا الاحتفاء بشهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى، كخطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

كان في استقبال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، والقنصل حسام محرم قنصل مصر العام في مونتريال، وشريف سبعاوي عضو برلمان أونتاريو، وعدد من رموز وأعضاء الجالية المصرية في مقاطعة أونتاريو الذين رحبوا بالوزيرة ترحيبًا كبيرًا.