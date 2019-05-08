استقبلت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة كل من السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعى والدكتور خالد عنانى وزير الآثار لوضع التصور والخطة الأولية لمقترح السيدة وزيرة الهجرة باعداد فاعليات لبرنامج الاحتفال بشهر الحضارة المصرية فى كندا خلال يوليو المقبل وذلك بمجرد صدور القرار النهائى من برلمان اونتاريو فى هذا الشأن والذى يمكن الجالية المصرية من الاحتفاء بوطنهم بشكل رسمي ويعد امتدادا لاحتفالات بذكرى ثورة يوليو المجيدة والتى تخلد ميلاد مصر كجمهورية مستقلة .

وخلال اللقاء اشارت وزير الدولة للهجرة أن اقامة شهر للحضارة المصرية فى كندا جاء كثمرة لجهود النائب شريف سبعاوى عضو البرلمان الاقليمى فى اونتاريو وأول برلمانى مصرى منتخب مؤكدة مساندة الوطن لجهود ابنائه فى الخارج والهادفة إلى تعزيز العلاقات بين وطنهم الأم والبلاد التى يقيمون بها وثمنت دور الجالية المصرية في كندا والتى تعد نماذجاً ايجابية تعمل على التعريف بانجازات وتاريخ وطنهم الأم ، ونوهت أن هذا الحدث يمثل ولأول مرة اعترافا رسميا بمساهمة المصريين الفاعلة والمؤثرة في النسيج الوطني الكندي متعدد الروافد ويعد تطوراً كبير في النشاط السياسي للجالية بما يعكس ثقلها وقوتها ومدى تأثيرها السياسي ، لافتة إلى الفترة الزمنية التى يتم اتاحتها فى جلسات البرلمان لكلمات عن مصر وابنائها وتنظيم استقبال وفاعليات داخل المبنى يتم دعوة كل البرلمانيين لها مما يساهم فى التعريف بجهود الجالية المصرية في دوائر صنع القرار هذا الى جانب المراسم الرسمية لرفع العلم المصري على البرلمان كل عام ، كما اشادت بقرار الحكومة الكندية الايجابى والذى صدر مؤخرا بتحديث الارشادات لمواطنيها والخاصة بالسفر إلى مصر .

واوضحت وزير التضامن الاجتماعى أن المشاركة تعد النشاط الاول للوزارة فى كندا وتقدمت باقتراح لتنظيم معرضا للحرف والملابس التراثية والتقليدية من إنتاج المرأة المصرية يضم مشغولات يدوية ، فخار ، منتجات بخامات مختلفة وغيرها والتي تعبر عن الطبائع المتنوعة للمحافظات المصرية إلى جانب معرضا اخر لمنتجات جمعية اطفال بلامأوى وذلك ضمن خطة المعارض الخارجية ، مشيرة إلى تنقل هذه المعارض مع الفعاليات الفنية التى تقدم بعدد من المدن الكندية .

فيما اكد وزير الاثار ان الحدث يعد ترويجاً للحضارة المصرية ويتيح الفرصة للتعريف بالانجازات التى تحققت فى البلاد والمشروعات الضخمة الجارى تنفيذها واقترح ان تضم الفعاليات عدد من المحاضرات تتناول تاريخ مصر منذ العصر الفرعونى وتلقى الضوء على مورثها الحضارى وكذلك عقد امسيات تستعرض الاكتشافات الاثرية الحديثة ومدلولها فى التراث الانسانى ، كما طرح فكرة اطلاق دعوة فى مختلف الاوساط الكندية لزيارة مصر والتعرف عن قرب على تراثها وحضارتها العريقة .

من جانبها قالت وزير الثقافة ان تنظيم شهراً للحضارة المصرية فى كندا يعد انتصاراً جديداً لقوة البلاد الناعمة كما أنه يحقق استراتيجية الدولة في ترسيخ الهوية لابنائها في الخارج ويغرس روح الانتماء للوطن فى وجدان الاجيال الجديدة منهم الى جانب مد جسور التواصل مع الشعوب لابراز الريادة المصرية فى شتى المجالات واضافت ان الرؤية الاولية للاحتفالات بهذه المناسبة تشمل تنظيم قافلة ثقافية تضم مجموعة ضخمة من الفعاليات تحتوى على اطر متكاملة تبرز الطابع المميز للحضارة والابداع المصرى وتتضمن معرضاً للكتاب واخر للحرف التراثية والتقليدية وعروضاً فنية متنوعة إلى جانب امسيات ادبية وشعرية بمشاركة نخبة من اعلام وشباب المفكرين والادباء .

وفى نهاية الاجتماع اتفق الوزراء علي اعداد مذكرة بمقترح الاحتفال لتقوم وزير الهجرة بعرضها علي دولة رئيس الوزراء فور صدور قرار البرلمان الكندي في ٦يونيو القادم والخاص بالاحتفال بشهر الحضارة المصرية .

جدير بالذكر أن المصرى شريف سبعاوي عضو برلمان أونتاريو الكندي قد تقدم بمشروع قرار رقم 106 لعام 2019 إلى البرلمان والذي يقضي بإعلان شهر يوليو شهر التراث المصري بما يمكن المصريون من الاحتفال به في كندا بشكل رسمي حيث أجريت قراءة أولية لمشروع القرار وأبدى القائمون على تلك القراءة موافقة مبدئية على أن تُجرى القراءة الثانية وتُفتح النقاشات حولها في 6 يونيو المقبل ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ فور تلقى الموافقة الملكية ، وعليه يصبح يوليو من كل عام شهرا للحضارة المصرية في كندا يفخر خلاله ابناء الوطن بماضيهم العريق.