قال العميد أحمد أنور، رئيس حي مصر الجديدة، إن أجهزة الحي بالتعاون مع محافظة القاهرة، وضعت اللمسات النهائية والاستعدادات الأخيرة؛ لافتتاح المرحلة الأولى من جراج روكسي الإلكتروني، غدا، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من القيادات.

وأكد أنور لـ"الوطن"، أنه يتم التعامل من خلال كارت ذكي يقوم العميل بإدخاله وإخراجه دون تدخل من العنصر البشري، مشيرً إلى أن الاستعدادات تضمنت طلاء العقارات المحيطة بالجراج، ورفع كفاءة الشوارع المحيطة به، ووضع لوحات ارشادية للسيارات، وتخطيط الشوارع المحيطة.

وأوضح رئيس حي مصر الجديدة، أن المرحلة الأولى بجراج روكسي تكلفتها 230 مليون جنيه، وتستوعب حوالي 900 سيارة من خلال 4 طوابق تحت الأرض.