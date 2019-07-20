شب حريق هائل في أحد المنازل بمنطقة الدراسات بالمنصورة في الدقهلية، اليوم، بالقرب من موقف سيارات طناح، وانتقلت النار إلى منزلين متجاورين، ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بأحد المنازل بمنطقة الدراسات بالمنصورة وانتقاله لعدد من المنازل المجاورة.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق، والذي تسبب في نشوب النار في 3 منازل متجاورة.

وأسفر الحريق عن خسائر فى آثاث المنازل وإصابات بسيطة بين السكان ما بين اختناقات وحروق بسيطة.

حُرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة، والتي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية، لبيان أسباب الحريق وحصر الخسائر.