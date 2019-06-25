وقع حريق بالمولد القائم بتشغيل فرن إنتاج الفيرومنجنيز بشركة سيناء للمنجنيز، صباح اليوم، وتشير التوقعات المبدئية إلى أن سبب الحريق يرجع إلى أن عملية صب الفيرومنجنيز من فرن الإنتاج إلى قوالب الصب، نتج عنها تطاير شظايا وصلت للمولد القائم بتشغيل الفرن مما تسبب في احتراقه، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات للعاملين بالشركة.

من جهتها، وجهت وزارة قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابع لها شركة سيناء للمنجنيز بتشكيل لجنة فنية للمعاينة وإجراء تحقيق فوري في أسباب الحريق، ومدى وجود إهمال أو تقصير تسبب فيه، ومدى كفاءة وفاعلية وسائل الامن والسلامة بالشركة، مع تحديد المسؤولية عن هذا الحريق، على أن يتم إحاطة الوزارة بنتيجة التحقيق، مع إخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في شأن هذا الموضوع.

يذكر أن شركة سيناء للمنجنيز يساهم فيها بنك الإستثمار القومي بنسبة 58.78%، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 41.22%، وبعض البنوك والأشخاص الاعتبارية الأخرى بالنسبة المتبقية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الفرن الذي حدث حريق بالمولد الخاص به يمثل إنتاجه حوالي 35% من إنتاج الشركة، وكانت الشركة تهدف لإجراء صيانة للفرن والمولد الخاص به خلال يوليو المقبل، لذلك تعاقدت الشركة لاستيراد سبائك الفيرومنجنيز للحفاظ على حصتها السوقية خلال فترة الصيانة، وسيترتب على هذا الحريق زيادة الفترة اللازمة للإصلاح وتشغيل الفرن لتصل لحوالى ستة أشهر.