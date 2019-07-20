هنأت جمعية خليجيون في حب مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري، بمناسبة نجاح تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما تقدمت بالتهنئة أيضا إلى الشعب الجزائري على الفوز المستحق بالبطولة.

وأشاد الدكتور يوسف العميري مؤسس ورئيس خليجيون في حب مصر، بدور الحكومة المصرية والإعلام المصري وجماهير الشعب المصري في استضافة هذه النسخة المتميزة من البطولة، بمستوى رفيع من التنظيم، وفي أجواء احتفالية عكست ما تعيشه مصر من استقرار وأمن وأمان وتقدم، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا النجاح المصري يمثل مصدر فخر لكل العرب والأفارقة.

العميري: نجاح البطولة مصدر فخر لكل العرب والأفارقة

ونوه العميري بدور القوات المسلحة والشرطة في تأمين المباريات والفرق المشاركة والجماهير، وكذا دور وزارة الشباب والرياضة في الاستعدادات والترتيبات في الملاعب، وكافة المرافق التي خصصت لإنجاح هذه البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر وعراقة تاريخها الرياضي، وريادتها.