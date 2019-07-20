تقرأ في عدد الغد من صحيفة "الوطن"، "الرئيس يشهد 1200 ضابط شرطة في دفعة الشهيد القاضي ويمنح الأوسمة للأوائل"، و"انطلاق ماراثون التنسيق ومد اختبارات القدرات".

وفي "الوطن الاقتصادي" تقرأ "شهادة الادخار الثلاثية.. استثمار آمن لأموال المواطنين في البنوك بفائدة سنوية تصل إلى 16%.. وفاروق: البلاتينة الأكثر إقبالا".

وفي "الوطن الرياضي"، "أفريقيا لمصر: شكرا أبهرتمونا.. الملاعب والنقل التليفزيوني للبطولة شاهدان على روعة التنظيم"، و"عودة مباريات الدوري.. الزمالك عينه على البطولة في موقعة حاسمة أمام الجونة.. والأهلي يمنح الضوء الأخضر لرحيل حمودي".