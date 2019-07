حصلت هوندا على جائزة العلامة التجارية "Kelley Blue Book" لعام 2019، لما تتمتع به من سمعة راسخة منذ عقود من حيث قيمة إعادة البيع القوية والموثوقة.

بالإضافة إلى ذلك، صنعت أربعة طرازات من طراز هوندا - "أكورد" و"سيفيك" و"CR-V" و"أوديسي"، جائت ضمن قائمة أفضل 10 سيارات لعام 2019.

ومن بين الجوائز العديدة التي حصلت عليها هوندا هذا العام، ست جوائز من جوائز "Blue Buy Best Buy"، وهي "Accord" و"Civic"، و"Clarity Plug-In Hybrid"، و"CR-V"، و"Odyssey"، و"Pilot".

ولتحديد أفضل السيارات والعلامات التجارية، قام خبراء "Kelley Blue Book" بفحص الفائزين من جميع برامج جوائز الشركة لعام 2019، بما في ذلك جوائز "Best Buy" وجوائز "Best Resale Value" وجوائز التكلفة لمدة خمس سنوات وجوائز "Image Brand" و"accolade" القوائم، مثل أفضل سيارات العائلة.