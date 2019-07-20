قال الدكتور خالد منتصر، إننا نعيش حالة من الخوف من العلم، أو فوبيا العلم، وهي حالة خطيرة تفوق في خطورتها العلم الخطأ، لأن الناس أصبحت تعتقد أن انتصار العلم هو خصم من الدين.

وأضاف خلال الندوة، التي تنظمها جمعية الشبان المسيحية، ويديرها الدكتور مراد وهبة، حول "التفكير العلمي" أن العلم الزائف والخرافات أصبحت تحتل مساحات من شاشات الإعلام، ووصل إلى معامل الجامعة، بعد أن قدم أحد الباحثين رسالة علمية عن فوائد حبة البركة، مستندا فقط على ورودها في حديث نبوي.

وأكد منتصر أن مسألة زرع الوهم بأن النصوص المقدسة تحمل إعجازا علميا، ستجعل الإنسان يفقد فضيلة السؤال وبالتالي يفقد الرغبة في تطوير حياته، فلا توجد إجابات في العلم مطلقة.

وتابع: "بهذا المنطق، نستطيع أن نقول أنه لا يوجد ما يسمى بعالم في الدين، فالعلم منهج مختلف عن الدين، فأساس النظرية العلمية لا يعيبها التطوير والتكذيب، والخضوع للتجارب المعملية".

وقال إن العلم يتميز بالصرامة الشديدة، وأوربا تلتزم بقواعد الأبحاث العلمية، بشكل يفوق أمريكا التي ما زالت تتوغل بها الأصولية العلمية، مؤكدًا أن أوروبا دفعت ثمنا كبيرا للتخلص من سيطرة الأصولية الدينية، وأن المعركة ضد الجهل تعرضه شخصيًا لدفع الثمن، ورفع عدد من القضايا ضده، حتى أنه خسر بعض الأصدقاء القدامى خلال هذه المعركة.

وأشار منتصر إلى أن التنوير سيكسب المعركة مع الجهل، من خلال الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والثقافية، وليس من خلال قرار سياسي، مؤكدا أن رفع مستوى التعليم عليه دور كبير، لكسب هذه المعركة، وكذلك المثقف عليه دور مهم، من خلال الاهتمام بطرح الإشكاليات الاجتماعية بدلا من القضايا السياسية.