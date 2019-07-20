أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رحلات اعرف بلدك لمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 29 يوليو الحالي حتى 2 أغسطس القادم بمحافظات سوهاج والأقصر والفيوم والوادي الجديد. على أن تكون مدة الفوج خمسة أيام بأربع ليالي، ورسم الاشتراك 200 جنيها، ويتم التجمع أمام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك للشباب من عمر 18 حتى 35 عاما، ويمنع نهائيا اصطحاب الأطفال والأسر.

ويتم الاشتراك بالرقم القومي وتسديد قيمة الاشتراك من خلال مديرية الشباب والرياضة، وفي حال ثبوت عدم صحة البيانات يتم ترحيل المشارك دون استرداد مبلغ الاشتراك.