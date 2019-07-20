نجحت مصر في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بشكل مبهر ومشرف للغاية، حسبما أكد حسام وهبي، مدير قسم التصميمات في شركة "سينرجي"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بالورقة والقلم"، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN".

ووجه وهبي، الشكر والتقدير لجميع العاملين الذين ساهموا في إنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بهذا الشكل، مؤكدًا أن إنجاز البطولة بهذا الشكل وفي هذا التوقيت الضيق يُعد قمة النجاح، ممتنًا للحكومة المصرية التي ساعدتهم في تنظيم البطولة ومنحها فرص للشباب أن يقوموا بعمل تصميمات جديدة.

وتوج منتخب الجزائر، بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية فى تاريخه، بعد غياب دام 29 عاما، من أخر مرة توج بها عام 1990 على حساب منتخب نيجيريا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 عقب الهزيمة أمام جنوب افريقيا بهدف نظيف.