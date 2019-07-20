أهالي مطروح يطالبون بدعم أسعار الأعلاف.. والمحافظ: سنحقق طفرة

قال اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، إن المحافظة تدعم التنمية الزراعية والثروة الحيوانية في مطروح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفر كل الدعم للمربين والمزراعين للنهوض بالثروة الحيوانية وحل كل مشاكلها.

جاء ذلك خلال جولة محافظ مطروح مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، في مدينة النجيلة غرب مطروح، بحضور نائبي مطروح مهدي العمدة وسليمان العميري، حيث استمع المحافظ لمطالب المواطنين، والذين طالبوا بدعم الأعلاف لمساعدة الأهالي المربين للحيوانات، نظرا لارتفاع أسعارها، حل المشكلات التي تواجههم من أجل النهوض بالثروة الحيوانية لتكون ضمن موارد مهمة للمحافظة وباعتبارها مصدر دخل رئيسي للعديد من الأهالي في مطروح بالنجيلة وغيرها.

وأشار محافظ مطروح، إلى إنشاء مجلس أعلى للتنمية الزراعية برئاسته وعضوية ممثلي الجهات المعنية، بهدف تحقيق تنمية زراعية حقيقة والنهوض بالثروة الحيوانية، بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والشعبية المعنية، قائلا، "نعمل على دعم التنمية الزراعية مع الثروة الحيوانية، وخلال 6 أو 7 شهور ستحدث طفرة تنموية كبيرة في مجال الثروة الحيوانية في مطروح، ونحن نعلم كل مشاكل الزراعة ونعمل على حلها".

ولفت إلى أنه سبق أن وجه بحصر جميع المناطق الأكثر احتياجا، لدعم التنمية الزراعية بها ومطالب الأهالى على أرض الواقع، خاصة فى مجال إنشاء الآبار، لإقامتها فى أماكنها الصحيحة، لتحقيق أقصى استفادة، بالإضافة إلى عمل قاعدة بيانات بالآبار المنشأة والآبار التى تحتاج لصيانة، مع مراجعة الخطط الموجودة وتوحيد الجهود لتحقيق العدالة فى التوزيع، والعمل على إعادة ترميم وتطهير الآبار الرومانية والاستفادة منها، وإعداد خطة لزيادة أعداد الشباب المستفيدين من عمل مزارع نموذجية وعددهم 160 شابا كتجربة ناجحة.

يترأس وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجينى، ويضم الوفد النواب، بدوي النويشي، وكيل اللجنة، ومحمد الدامي أمين سر اللجنة، ومحمد الحسيني، وسيد حماد موافى، وصابر عبد القوي، ورشاد شكري، وعلي عتمان، وسليمان العميري، وعبد الحميد كمال، ومحسن أبو سمنة، وأحمد الشريف، ويسري الأسيوطى، والمستشار رضا حسين أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد جابر ومحمد صبحي من أمانة اللجنة، وبحضور نواب مطروح أحمد رسلان، وصلاح عياد، وفوزي مصيبع، وصلاح عياد، ورزق جالي.‎