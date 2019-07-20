أعرب إبراهيم الشهابي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، عن سعادته البالغة بإعلان الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب عودة المؤتمر، جامعًا شباب مصر من جميع المحافظات، ليبحثوا معًا أهم قضايا المجتمع المصري، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 30 و31 يوليو 2019.

وقال الشهابي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، إن مصر اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الاحتفالات من مؤتمرات الشباب، كما أن مؤتمرات الشباب خلقت قيادات شبابية في كافة المجالات.

وأشار عضو تنسيقية الأحزاب، إلى أن تنظيم مؤتمر الشباب القادم يُعد استمرارًا لما أكدت عليه القيادة السياسية وهو عمل حوار مجتمعي مع الشباب بين الحين والآخر، وساعدت هذه المؤتمرات الشباب على معرفة الحروب التي تواجه مصر من إشاعات.

كما أثنى الشهابي على اختيار العاصمة الإدارية الجديدة للمؤتمر لأنه سيجعلها محط أنظار العالم، وسيتم استعراض الإنجازات التي وقعت فيها، حيث إن العالم أجمع يتابع الشباب المصري ونضجه الفكري وكيف يناقش الشباب المصري قضايا العالم مع جميع شباب دول العالم الموجودة في مؤتمرات الشباب في مصر.