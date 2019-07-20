حصلت "الوطن" على الكلمات الكاملة لأغنية عمرو دياب الجديدة "بحبه" إحدى أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير"، الذي من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وإنتاج ناي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بحبه فى دلعه وتقله

بحبه فى قلة عقله

بحبه فى غيرته عليا ولما بيتهيأله

انا متعود على طبعه

انا حافظه وخدت عليه

لا فى زيه ولا هلاقي ربعه بحبه وهعمل ايه

فى زعلنا بعدي واطاوعه وبحبه واعمل ايه

نار نار حبه ليا

نار نار بعده عني

نار نار شاغلني ليل ونهار

بحبه واحب عينه تلاحقني

يجنني ويقلقني

بحبه وانا بحلفله وعمره ما صدقني

بحبه حبيبي في كل حياته فى سوء ظنه وحكايات

هيعقل امتى حبيبي وانا واخد كل اهتماماته