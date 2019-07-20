قدمت مصر حفلًا راقيا ومشاهد أكثر من روعة في حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية أمس قبل المباراة النهائية التي جمعت منتخبي الجزائر والسنغال وفاز فيها الجزائر بهدف مقابل لا شيء، حسبما أكدت الإعلامية لبنى عسل، التي أشادت بمدى جمال تنظيم البطولة والرسائل الإيجابية التي قدمتها مصر من تنظيمها لهذه البطولة رغم ضيق الوقت.

وأضافت عسل، أن العالم أجمع، وخاصة القارة السمراء انبهرت بالتنظيم الجيد للبطولة سواء من تجربة "تذكرتي" التي سهلت دخول الجماهير للمدرجات والاستمتاع بمشاهدة المباريات، أو الجمهور المصري الذي قدم صورة أكثر من رائعة عن وطنه والكثير من الشباب تطوعوا لمساعدة الأخوة الأفارقة الذين اتوا لمشاهدة مباريات كأس الأمم.

كما أشادت الإعلامية، بأرضية الملاعب التي استضافت 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث ذكرت أن الملاعب كانت جميلة للغاية وكافة الفرق أشادت بها، موجهة الشكر والتقدير لكل من علموا وساهموا في رفع اسم مصر عاليا وخروج البطولة بهذا الشكل الجيد.

وأوضحت عسل أن مصر حققت مكاسب سياسية واقتصادية وسياحية من خلال تنظيم البطولة، وأرسلت رسالة للعالم أجمع وليس القارة الأفريقية فقط بأن مصر بلد الأمن والأمان في العالم أجمع وأن الدولة قادرة على استضافه أي بطولة في وقت وجيز للغاية.

وتوج منتخب الجزائر، بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية فى تاريخه عقب فوزه على السنغال، بعد غياب دام 29 عاما، من أخر مرة توج بها عام 1990 على حساب منتخب نيجيريا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 عقب الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.