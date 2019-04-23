علقت الإعلامية لبنى عسل، على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلة إن نسبة المشاركة في الاستفتاء فاقت كل التوقعات، مشيرة إلى أن جميع الخبراء قالوا إن الاستفتاءات لا تكون بها مشاركات بنسب عالية.

وأضاف "عسل"، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الاستفتاءات دائما تكون غير أي انتخابات، وعدد المشاركة لا يكون كبير مثلما يحدث في الانتخابات، متابعة: "كنا شايفين الإقبال ومتوقعين أن النسبة متكنش كبيرة، لكن الشعب المصري أكد أنه قوي وواعي وجميل".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وجاءت النتيجة كالتالي: - عدد المصوتين في الاستفتاء 27193593 ناخبا من إجمالي 61344503 مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بنسبة 44.33%.

- عدد الأصوات الصحيحة 26362421، بنسبة 96.94%. - عدد الأصوات باطلة 831172، بنسبة 3.06%.

- عدد الموافقين 23416741، بنسبة 88.83%.

- عدد الرافضين 2945680، بنسبة 11.17%. وأنهى المصريون في الخارج والداخل تصويتهم يومي الأحد والإثنين (21 و22 أبريل) على التوالي، وسط تأمين كثيف من رجال الجيش والشرطة وإقبال كبير من المواطنين شهدته اللجان المخصصة على مدار أيام الاستحقاق الـ3، والتي بدأت بالخارج، منذ الجمعة (19)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة، وبالداخل، السبت (20) من الشهر الجاري، من خلال 368 لجنة عامة، و13 ألفا و919 فرعية.

وبدأت عملية الفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت (التاسعة من مساء أمس) في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات المُصرَّح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم دمجت "الهيئة الوطنية" نتيجة التصويت بالخارج، والتي كانت قد تسلمتها من وزارة الخارجية مساء الإثنين.