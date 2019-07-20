أعلنت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اشتعال محول كهرباء بقرية كفر ميت فارس دائرة المركز، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن منقطة كبيرة من القرية.

وقال جمال شحاته المتولي، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، في بيان له، إنه أصدر تعليماته بالتواصل مع الجهات المعنية "إدارة الأزمات، والوحدة المحلية بميت سويد، والكهرباء، مركز الشرطة، المطافئ"، وتم فصل الكهرباء وإطفاء النار المشتعلة بالمحول.

وأضاف شحاتة، أنه تم تركيب محول الطوارئ، وإعادة تشغيل الكهرباء بالقرية لحين قيام شركة الكهرباء بإصلاح المحول أو استبداله بمحول أخر، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر في الأرواح.