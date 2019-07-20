غادرت ريبيكا أليتوالا كاداجا، رئيسة البرلمان الأوغندي، القاهرة، مساء اليوم، وكان في وداعها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الذي أعرب عن سعادته وتقديره لهذه الزيارة والمباحثات المثمرة التي أجراها معها.

وكانت رئيسة البرلمان الأوغندي، قد زارت القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى، وأجرى مقابلات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور علي عبدالعال وكبار المسؤولين في مصر.

وجددت رئيسة البرلمان الأوغندي شكرها على حسن الاستضافة وأكدت أنه ليس بغريب على الشقيقة الكبرى مصر، وأكدت قبل مغادرتها عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على تطويرها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين المصري والأوغندي.