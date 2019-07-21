أبو شقة: من حق أي فتاة تتعرض للاغتصاب قتل الجاني عمدا

قال الدكتور محمد أبو شقة، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، إنه تابع قضية فتاة العياط التي قتلت سائقًا للدفاع عن نفسها، حينما أقدم على اغتصابها، وذلك من خلال الأخبار المتداولة على وسائل الإعلام، حيث ذكر في هذا الصدد أن القانون يُبيح ارتكاب شخص من الأشخاص لجريمة من الجرائم في ظروف معينة، خاصة في حق الدفاع الشرعي سواء عن النفس أو المال.

وأضاف "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح القتل العمد في 3 حالات، تشمل ما يلي:

الأولى: إذا كان هذا الدفاع الشرعي، جاء بسبب تخوف لحدوث موت أو إصابة بجراح بالغة.

الثانية: إتيان امرأة كرها، أو الرغبة في الاغتصاب أو هتك العرض بالقوة.

الثالثة: وتتعلق بخطف إنسان.

وأشار إلى أنه إذا توافرت إحدى الحالات السابقة، يكون للإنسان المعتدى عليه، أن يدافع عن نفسه، حتى وإن وصل الأمر إلى القتل بالعمد.

وأوضح المحامي بالنقض، أن الحالة الحالية، هي لـ"فتاة قاصر كانت ستتعرض لحالة هتك عرض بالقوة والاغتصاب"، وفي هذه الحالة، يجوز لها قانونًا الدفاع عن نفسها، حتى لو قتلت الشخص الآخر، مشيرا إلى أن خطر الاغتصاب في منطقة نائية، لا يمكن أن نقدر رد فعل الفتاة، أو نشدد عليها أن يكون تصرفها عقلانيا.

وواصل: "مفيش حاجة اسمها طعنته 14 طعنة، يبقى كده قتل عمد، أو هناك نية للقتل، فتوافر نية القتل بعدد الطعنات، أمر يشوب الحكم، وكثرة عدد الطعنات لا يستدل بها على توافر نية القتل ولا تحقق نية الاعتداء، ودي طفلة، ده حتى لو كانت بالغة واتعرضت لحالة اغتصاب، فيجيز لها القانون قتله".

واستطرد: "قد يكون عدد الطعنات الكثيرة، دليل على مدى الخطر الذي تعرضت له الفتاة، وتريد أن تطمئن أن الخطر انتهى، أو يكون له علاقة بالحالة النفسية التي انتابت الشخص وهو يحاول الدفاع عن نفسه".

وأكد أن القانون يجيز للفتاة أن تتجه نيتها صوب القتل عن عمد لمن كان ينوي اغتصابها أو اختطافها بقوة، كما أن القانون لا يحرم أي إنسان من حقه في الدفاع عن نفسه أو ماله بالقتل، وإلا يصبح القانون قد خلى من منطق الفطرة والعدالة.