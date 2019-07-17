جميع أدلة براءة فتاة العياط " أميرة" والتي قتلت سائق حاول اغتصابها في الصحراء تتطابق مع تحريات المباحث- بحسب كا أكدته دينا المقدم، محامية فتاة العياط، حيث قالت "نحن أمام حالة دفاع عن النفس، والطفلة في حالة ذهول"، وذلك خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية "المحور".

وأضافت المقدم: " بنت جدعة وبـ100 راجل ودافعت عن شرفها وجميع الأدلة والتحريات تثبت براءة البنت، والفيصل بين البراءة تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي، وفي جميع الأحوال نحن أمام بنت دافعت عن شرفها"، مؤكدة: "أنا تطوعت للدفاع عن الفتاة كونها طفلة وتحتاج إلى دعم من كافة الجهات".

وأوضحت أن الطفلة كانت مرتبطة بشاب وتقابلت معه يوم الجمعة، وكانت تمتلك هاتفين، والشاب أخذ منها هاتف على سبيل الدعابة، وأخذت منه موعد لتأخذه منه، وقابلها هو و2 من أصدقائه منهم سائق ميكروباص، مضيفة :" الولدين نزلوا في نصف الطريق وباقي الركاب، وسألها السائق إلى أين تذهب وأخبرته أنها ستذهب إلى الفيوم فطلب منها أن يوصلها وقبلت".

وأشارت: "في الطريق ذهب بها إلى الجبل وهددها بالسلاح لمساومتها على ممارسة الجريمة، وأبدت الموافقة لخدعته وأخذت السلاح وطعنته".