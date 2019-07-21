الثانية "أدبي" بـ الثانوية العامة: الدروس الخصوصية تكمل دور المدرسة

قالت الطالبة روان حسام صبحي، الثانية على الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، إنها أصيبت بذهول وفوجئت بعدما علمت بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وأضافت "روان"، خلال استضافتها ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها تعتمد على الدروس الخصوصية لفهم المواد: "دور المدرسة بقى قليل"، موضحة أنها تستخدم هاتفها الشخصي الاستخدام الأمثل: "بتابع اللي بيحصل في البلد والعالم، ومش بضيَّع عليه وقتي بس".

وعن نيتها في اختيار الكلية، قالت: "أنا هدخل كلية اقتصاد وعلوم سياسية في جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية".