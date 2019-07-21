قال محمود محمد، الحاصل على المركز الأول بالثانوية العامة شعبة "علمي رياضة"، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أبلغه هاتفيا بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 درجة.

وأضاف "محمد" خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لم يتوقع حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية مطلقا، أو حتى تواصل الوزير معه: "أسرتي شعرت بالسعادة، ووالدي ووالدتي دخلا في حالة بكاء بسبب الفرحة".

فيما مازحه الإعلامي أحمد موسى، بسؤاله: "النص درجة راحت فين؟"، ليرد: "في اللغة العربية".