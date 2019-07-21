هنادي مهنا عن انفجار إطار سيارتها: عين الحسود

قالت الفنانة هنادي مهنا، إن الحادث الذي تعرضت له بسيارتها بعد خروجها من منزلها بوقت قليل، يعود إلى الحسد الذي نال منها، عقب مشاركتها في العمل الفني الأخير لها "حكايتي".

وأضافت "مهنا" خلال استضافتها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية "النهار"، أنها اندهشت من الحادث الذي وصفته بـ"غير العادي" وذلك بسبب خروجها من المنزل، وبعد تحركها بوقت قليل، فوجئت بانفجار إطارات سيارتها الأمامي ولم تستطع التحكم في السيارة.

وأشارت إلى أنها تؤمن بالحسد، وما حدث معها كان بسبب عين الحسود: "نجمي خفيف، ناس كلمتني وقالولي بقيت بظهر كتير علشان قدمت 3 أعمال دفعة واحدة في شهر رمضان اللي فات".