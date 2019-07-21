قال اللواء هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان في القاهرة، إنّ أعمال تصنيع وتركيب الهيكل المعدني والأعمال الكهروميكانيكية وبرامج التشغيل لجراج روكسي الذكي، أول جراج من نوعه في مصر والشرق الأوسط، تمت بواسطة شركة كورية متخصصة في هذا المجال.

وأضاف شنيشن في حفل افتتاح جراج روكسي قبل قليل، أنّه تم توريد وتركيب النظام، وإجراء تجارب التشغيل وأعمال المراجعة والاختيار بمدة تنفيذ 6 أشهر، ليكون جاهزا للعمل بعد ذلك، موضحا أنّ الجراج يعمل بـ6 أجهزة روبوت، ويعمل على ركن السيارة خلال فترة من دقيقتين إلى 3 دقائق.

وأشاد مدير مديرية الإسكان في القاهرة، بدور شركة المقاولين العرب في تنفيذ أعمال إنشائية متعددة في المشروع، والهيكل الخرساني الخاص به.