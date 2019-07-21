أكد اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة حددت مواعيد تسليم قطع الأراضي المباعة بالمزاد العلني بمشروع تنمية سيناء (رابعة - بئر العبد - سهل الطينة) للسادة الراسي عليهم المزاد والذين وردت بشأنهم الموافقات الأمنية، وذلك اعتبارا من 21 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل الهيئة تناشد المواطنين سرعة التوجه لاستكمال الإجراءات، واستلام أراضيهم من فرع الهيئة بمنطقة تعمير الإسماعيلية (الشيخ زايد خلف مبنى هيئة الرقابة الإدارية).

وأكدت الهيئة، أنه في حالة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة يعتبر ذلك تنازلا منهم في استلام الأراضي محل المزايدة.