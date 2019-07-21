شهدت معامل البحوث والإحصاء إقبالا كثيفا من قبل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، في الساعات الأولى من أول أيام التنسيق.

وقال الدكتور السيد خاطر عميد المعهد، إنّ المعهد شهد إقبالا كثيفا من قبل الطلاب في الساعات الأولى، لافتا إلى تجهيز أجهزة الحاسب الآلي بمعامل المعهد قبل بدء أعمال التنسيق، وتدريب العاملين على كيفية مساعدة الطلاب في تسجيل الرغبات وإرشادهم.

وأضاف خاطر لـ"الوطن" أنّ المعهد به 3 معامل حاسب آلي بقوة 100 جهاز، لتتم عمليات التسويق بشكل ميسر دون معوقات، مشيرا إلى أنّ التنسيق أمر قومي يحتاج مزيد من الجهد والتكاتف، خاصة أنّ الطلاب يكونوا في حالة ارتباك خلال تسجيل الرغبات.