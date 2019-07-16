أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2019، التي تبدأ الأحد الموافق 21 يوليو.

وأوضحت الوزارة، في بيانها الحد الأدنى للشعبة العلمية 398 درجة بنسبة 97.07%، 389.5 درجة بنسبة 95% للشعبة الهندسية، 328 درجة بنسبة 80% للشعبة الأدبية.

خطوات تسجيل الرغبات إلكترونيا

وجاءت الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني كالتالي:

- الدخول على موقع التنسيق من هنـــــــا.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب، مع مراعاة القواعد التالية:

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

تنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات، ويتوفر إيصال برقم محدد ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.

في حال تعديل الرغبات عدة مرات سيتم حفظ آخر تعديل ويتم التنسيق وفق له.