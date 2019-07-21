قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إنه سيتم تكثيف الحملات للقضاء على الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تشغل الطريق العام، وذلك لمنع الاختناقات المرورية بكافة أشكالها والقضاء على العشوائية التي تؤثر على المظهر الحضاري، وتحقيق الانضباط بمختلف المناطق والقطاعات على مستوى أحياء ومدن المحافظة.

حملة مكبرة بموقف سيارات الأجرة في الأزهر

وأضاف أنه سيتم شن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بموقف سيارات الأجرة بالأزهر، في إطار جهود المحافظة المستمره لتطبيق القانون وإزالة كافة الاشغالات والتعديات غير المرخص بها، حيث تم رفع جميع تعديات ومخالفات الباعة الجائلين والمحال التجارية، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور بمنزل كوبري فيصل والمنطقة المحيطة التي تعوق حركة المواطنين ودخول السيارات من وإلى الموقف.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعدم عودتها مرة أخرى، مشددًا على مسؤولي الحي بعدم السماح بأي إشغالات في الموقف لتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمشاة.

وأوضح محمد البشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط إنه بناءً على تعليمات مباشرة من محافظ أسيوط، تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة بمحيط موقف سيارات الأجرة بالأزهر من باعة جائلين وفتارين وكراسي وفروشات وعربات يد، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للحي، وبالتنسيق مع شرطة المرافق، وجهاز مرفق النظافة الجديد، والمتابعة الميدانية، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمخالفين، مؤكدًا مواصلة حملات إزالة الإشغالات والمرافق من الشوارع والميادين الرئيسية ومناطق المنفعة العامة.