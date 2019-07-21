بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب زيارتها اليوم، لمركز ومدينة الضبعة للمشروعات والوقوف على الخدمات المقدمة على مستوى المركز، ولقاء أهالي الضبعة والاستماع إليهم، ورصد جميع المشاكل التي يعانون منها لإيجاد حلول لها.

وقال مهدي العمدة نائب مطروح إن زياره لجنة الإداره المحلية بمجلس النواب لمطروح، تأتي بعد انتهاء دور الانعقاد الرابع مباشرة، وتمهيداََ لاستقبال دور الانعقاد الخامس، والذي سوف يبدأ في أكتوبر المقبل، وسيتم صياغة تقرير اللجنة عن زيارتها الميدانيه لمحافظه مطروح، ليشمل جميع الطلبات والمشاكل التى تهم جميع أبناء مراكز المحافظة من مدينة الحمام شرقا حتى مدينة السلوم غرباََ وسيوة جنوبا.

وأضاف النائب في تصريح لـ"الوطن" أن هذه الزيارة من أهم الزيارات الميدانية لأن تقرير اللجنة وبعد إقراره من مجلس النواب، سيتم عرضه على مجلس الوزراء، ومنه لجميع الوزارات وجهات الاختصاص، لبحث تلك الطلبات والعمل على إيجاد الحلول المناسبه لها.

وأشار إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل شمل جميع مطالب مراكز المحافظة الثمانية، وشارك في إعداده جميع الزملاء من نواب مطروح، وسيتم عرضه في مقدمة تقرير اللجنة.

وقال إن اللجنة اليوم الأحد، انتهت من زيارة موفقة للدائرة الأولى بمطروح، والتي استمرت على مدار يومين، التقت اللجنة بمحافظ الإقليم وزارت مدن مرسى مطروح والنجيلة وبراني، وتفقدت المشروعات في مختلف المجالات، ومنها قطاع الصحة والطرق والشباب والرياضة والحدائق والسياحة وأعمال التطوير وغيرها.