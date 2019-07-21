أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بتكليف عادل عبد الله محمد حسن من العاملين بالدرجه الثانية بالمجموعة النوعية للعمل نائبا لرئيس هيئة النظافة والتجميل للقطاع الجنوبي، وتكليف تامر عبد الله السيد من العاملين بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للعمل نائبا لرئيس الهيئة للقطاع الشمالي.

وجاء قرار المحافظ لدفع منظومة العمل بملف النظافة والتجميل، حيث كلف المحافظ النواب الجدد بالاهتمام بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية والارتقاء بمنظومة النظافة للمستوى المأمول من المواطنين، والمتابعة الدورية لمنظومة الجمع السكني التي تنفذها المحافظة بعدد من القطاعات.

وأصدر المحافظ قراراً بتكليف عدد من القيادات لرفع كفاءة العمل بإدارت الإنارة والتنظيم والإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز والمدن، وشمل قرار المحافظ تكليف مديرين للإنارة بأحياء شمال الجيزة والعجوزة، ومديرين للتنظيم بأحياء شمال الجيزة والهرم والعجوزة والدقي، ومراكز ومدن منشأة القناطر وكرداسة وأوسيم والحوامدية، ومديرين للإدارات الهندسية بمدينة الحوامدية وحي العجوزة، ومدينة الطلبة والطالبات، وحي جنوب الجيزة ومراكز منشأة القناطر وأبو النمرس.

كما شمل قرار المحافظ نقل عدد من المهندسين للعمل بعدد من الأحياء التي بحاجه إليها، وتم تكليف مهندسين لأحياء العمرانية والهرم ومركز أوسيم، وجاءت قرارات المحافظ لرفع كفاءة منظومة العمل داخل تلك القطاعات، وضخ كفاءات بالإدارات الهندسية وإدارات التنظيم، والإنارة داخل الأحياء والمراكز والمدن.