رئيس الهيئة: 60 مليون مواطن يخضعون حاليا للتأمين الصحي

قالت الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يختلف عن التأمين الصحي القديم، كونه يشمل كل أفراد الأسرة.

وأضافت خلال لقاء مع الإعلامية خلود زهران ضمن تغطية برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E" لانطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، أن عائل الأسرة سيدفع اشتراكات التأمين لجميع أفراد الأسرة وأن الزوج سيدفع التأمين الصحي لزوجته غير العاملة.

وأشارت عبدالحميد، أن كل مواطن يحمل بطاقة رقم قومي من محافظة بورسعيد، سيتلقى خدمة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أن الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ستتكفل باشتراكات غير القادرين بالكامل.

وأوضحت عبدالحميد أن 60 مليون مواطن يخضعوا حاليًا للتأمين الصحي، مشيرة أن ميزانية الهيئة وصلت لـ16 مليار جنيه.