ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية القبض على شخص، حاصل على دبلوم، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بعد انتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي "على خلاف الحقيقة" مُتخذا شقة كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأوضحت التحريات أن المتهم جهيز الشقة لتكون مركزا طبيا لعلاج أمراض الظهر والغضروف، مقابل الحصول على 350 جنيها من كل حالة مرضية، وقال أحد المترددين على المركز "صياد" 61 عاما من البحيرة، إنه لم يتعاف وزادت حالته سوءًا لقيام المذكور باتباع طرق بدائية لعلاجه، وتوقيع الكشف عليه باستخدام "قطعة من الخشب ومياه".

وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.