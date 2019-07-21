تلقى مركز شرطة شبين الكوم، بلاغا من عاملة بأحد المستشفيات في المنوفية (54 عاما) مُقيمة بدائرة المركز، بوفاة ابنها عامل (34 عاما) مُقيم بذات العنوان، ودفنه بمقابر القرية، واشتباهها في وفاته جنائيا.

وتشكّل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي في مديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة زوجة المتوفى (حاصلة على دبلوم - 30 عاما)، وصديق المتوفى (حاصل على ليسانس الحقوق، 30 عاما)، لارتباطهما بعلاقة عاطفية.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررت الأولى بارتباطها بصديق زوجها بعلاقة غير شرعية، واتفاقهما على الزواج عقب التخلص منه، وفي سبيل تنفيذ ذلك وضعت مبيد حشري في كوب عصير منذ نحو أسبوعين وقدمته لزوجها، وعقب تناوله أُصيب بحالة إعياء وتوفي، وأيّد المتهم الثاني ما جاء في اعترافها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.