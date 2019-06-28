قاد بلاغ تقدم به موظف بمديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، بخصوص وفاة شقيقه منذ عام تقريبا، إلى اكتشاف جريمة مقتله على يد أبنائه وبعلم من زوجته بسبب سوء المعاملة، وألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتقدم شخص يدعى "معوض. م. خ" 57 عاما، عامل بالأوقاف ومقيم بقرية الطراينة دائرة المركز يؤكد أن شقيقه خليل 47 عاما، موظف بالشباب والرياضة توفي في يوليو 2018، ويشك في قيام زوجته بقتله.

أمر اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، بتشكيل فريق بحث لفحص الواقعة، وتبين أن وراء الواقعة كلا من زوجة المتوفي "نجلاء. ع" ونجليه "زهرة" 18 عاما، و"يوسف" 16 عاما.

وبسؤال نجلي القتيل اعترفا بارتكاب جريمتهما لسوء معاملة الأب لهما بمساعدة والدتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.