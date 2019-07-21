قال المستشار عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات والمعاشات، إنّ قانون التأمينات الجديد حفظ حقوق مستحقي المعاش، مؤكدا حرص الوزارة الحفاظ على حقوق المستحقين للمعاشات الاجتماعية في القانون الجديد، وهم "الأرمل، الأرملة، الأبناء، الإخوة، والوالدين" كما هي دون تغيير.

وأكد حسن خلال مداخلة هاتفية مع حسام الدين حسين، مقدم برنامج "صباح الورد" على قناة "ten"، أنّ القانون الجديد استهدف إصلاح النظام والحفاظ على المزايا الموجودة به وزيادتها وليس نقصها.

ولفت مستشار الوزيرة إلى أنّ المزايا التي تم إضافتها للقانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، هو فض التشابك مع وزارة المالية واسترداد مستحقات الوزارة، موضحا أنّ إجمالي الأموال المستردة بلغ نحو 898 مليار جنيه، وكانت من عدة جهات، بينها "وزارة المالية، بنك الاستثمار القومي، والمديونية غير المدققة (غير المثبتة)"، فضلا عن عجز اكتواري في النظام الجديد بلغ 200 مليار تم إضافتهم للتسوية.

وأكد حسن أنّ 900 مليار جنيه دخلوا في إطار التسوية بالتعاون مع وزارة المالية، الذي دفع بدوره لسرعة إقرار قانون التأمينات الجديد.