قال عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون التأمينات الاجتماعية، إن الوزارة حريصة على كرامة المواطنين، موضحًا أنه إذا بلغ الموظف الستين من عمره، دون أن يكون مشتركًا في التأمين لا يكون له أي معاش لكونه لم يشترك في التأمينات، وعند ذلك يتجه لجمعيات التكافل والكرامة ويطلب منهم المساعدة.

وأضاف حسن أثناء حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أن على الموظفين الاشتراك في التأمينات الاجتماعية صونًا لهم عند الإحالة على المعاش ويكون لهم الحق في الحصول عليه.

وأشار إلى أن القانون الجديد للتأمينات له عدة مزايا مهمة للغاية مثل فض الاشتباك بين وزارة المالية وبين بنك الاستثمار القومي للتأمينات، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برد أموال التأمينات من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي للتأمينات.

وأكد ضرورة أن يكون هناك استقرار مالي نسبي ووفرة من المال الذي يستطاع الصرف منه خلال الفترات الطويلة لأن نظم التأمين الاجتماعي تبنى على فترات طويلة لتصل إلى حوالي 100 عام.

وأوضح أن عدم استثمار أموال التأمينات له مخاطر كبيرة على مصر لأنها تحملها عبء صرف معاشات لجميع الموظفين، لذلك جرى اقتراح إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات لزيادة موارد التأمين الاجتماعي المالية.

وتابع: "لما عملنا جدولة للأموال التي تجمع بقسط سنوي وجدنا أنها وصلت لـ160.5 مليار جنيه مع زيادة سنوية فائدة مركبة تصل إلي 5.7%، وهذا يترتب عليه إن انا أخدت أموالي كلها علي مدى 50 سنة لقدام بينما المعاشات تستمر لمدة 100 سنة، وذلك أن هذه الجدولة لها علاقة بمصالح المواطنين، لأنها تشعر المواطن بالأمان على أمواله".

وذكر، أن القانون الجديد حدد المستحقين للمعاشات وهم الأرملة والأولاد والإخوة والأخوات والوالدين، وحافظ علي معاش البنت في أن تحصل على معاش والدها بعد وفاته في حالة عدم زواجها وفي حالة الطلاق تحصل على معاش والدها.