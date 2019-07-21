مازح مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صحفية سنغالية خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا في مقر المجلس، قائلًا لها: "هارد لك"، وذلك بعد خسارة السنغال للبطولة الأفريقية في المباراة النهائية أمام منتخب الجزائر.

"مكرم": الفريق السنغالي لعب كويس.. ويكفيه شرفا وصوله للنهائي

وتابع "مكرم"، حديثه للصحفية السنغالية: "تربطنا بالسنغال علاقة قوية وقديمة، أنا صاحبت مبارك في رحلة مكوكية بين السنغال وجيرانها حينما نشأ نزاع على بعض قضايا الحدود، الفريق السنغالي لعب كويس وحافظ بشرف على محاولته، ويكفيه شرفًا أنَّه وصل للنهاية".