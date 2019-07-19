قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، سيعقد لقاءا بعدد من الكتاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف رؤساء اتحادات الإذاعة والتليفزيون، بعدد من الدول الإفريقية الأحد المقبل في حضور رؤساء تحرير الصحف المصرية.

وأوضح سليم في تصريح لـ"لوطن" أن اللقاء ويتم بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بوزارة الخارجية، كما يأتي في اطار التواصل المستمر مع صحفيي القارة، لاسيما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي نظمتها مصر بنجاح.

وأشار أمين عام المجلس إلى أنه من المقرر أن يتطرق اللقاء إلى سبل التعاون المصري الإفريقي في المجال الصحفي والإعلامي وتبادل وجهات النظر حول تطوير المهنة وما يمكن أن تقوم به من دور لدعم الاواصر بين دول القارة وشعوبها.